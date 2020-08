, il nuovo film Netflix con Adam Sandler, ha ottenuto in visto censura a riprova del fatto che, nonostante la pandemia, la post-produzione sia giunta al termine e che il film sia così pronto ad approdare in streaming in tempo per la vigilia di Ognissanti

Il film è stato classificato come PG-13 per “contenuti crudi e suggestivi, linguaggio forte e per fugaci momenti di festa con adolescenti“.

Adam Sandler's latest Netflix joint, HUBIE HALLOWEEN, is rated PG-13: crude and suggestive content, language and brief teen partying. Was really hoping for some violent smashing and roasting of guts…all involving pumpkins. — Exhibitor Relations Co. (@ERCboxoffice) August 19, 2020

Ecco anche alcuni scatti dal set:

UPDATE: 5/5 HH is rated PG-13 for "crude and suggestive content, language and brief teen partying". Below are some pics posted on the flick's IMDB page👇 pic.twitter.com/LltsyF9d3z — HMZ's Horror Updates (@HMZHorror) August 19, 2020

Ricordiamo che dopo aver rinnovato l’accordo con Netflix per altri quattro film, Adam Sandler sarà in un’altra pellicola questa volta prodotta dalla star del basket LeBron James.

Il progetto, intitolato Hustle, sarà diretto da Jeremiah Zagar, regista di Quando eravamo fratelli, su una sceneggiatura di Taylor Materne e Will Fetters. La Happy Madison di Sandler,la Roth/Kirschenbaum Films, LeBron James e la SpringHill Entertainment di Maverick Carter produrranno la pellicola.

Sandler interpreterà un talent scout della pallacanestro che, dopo esser stato licenziato ingiustamente, trova un giocatore di grande talento all’estero e decide di portarlo in America per dimostrare a tutti che entrambi hanno tutto ciò che serve per arrivare all’NBA.

In Hubie Halloween ci saranno anche Kevin James, Julie Bowen, Ray Liotta, Maya Rudolph, Rob Schneider e Shaquille O’Neal.