Giusto ieri abbiamo parlato di un’interessantissima new entry nel cast di, il nuovo film di Robert Eggers, quella di, all’anagrafe Björk Guðmundsdóttir, la celeberrima cantautrice islandese, che nella pellicola interpreterà una strega.

Da Deadline arriva la notizia che le riprese della pellicola sono partite in questi giorni in Irlanda. La lavorazione sta interessando la zona di Torr Head, nella Contea di Antrim dove la produzione ha allestito la riproduzione di un vero e proprio villaggio vichingo.

Online sono arrivate un mucchio di foto che potete ammirare grazie ai Tweet qua sotto:

Behind the scenes during filming for “The Northman” near Torr Head, Ballycastle. Vikings can be seen on set filming with a snow machine today. PICTURES – Pic @McAuleySteven / McAuley Multimedia – Pictures must not be used without permission of McAuley Multimedia pic.twitter.com/bEiL5d6VOJ — Causeway Coast Community (@causewaynews) August 20, 2020

Upcoming movie ‘The Northman’ village set as filming restarts https://t.co/tlYuiqYwx0 — Ballymoney Bubble (@BMoneybubble) August 20, 2020

McAULEY MULTIMEDIA..The film set where an upcoming movie 'The Northman' starring Nicole Kidman is being shot. This site is in the Antrim hills, near Larne, and shows a number of dwellings and lighting in place in preparation for filming. Pics: Steven McAuley/McAuley Multimedia pic.twitter.com/TxMBykxXJI — Gillian McDade (@Gillianmc) August 20, 2020

New pictures emerge of The Northman film set starring Nicole Kidman and Skarsgård brothershttps://t.co/r8mjfvZND6 pic.twitter.com/XSLzm759EA — BelTel Entertainment (@BelTel_Ent) August 19, 2020

Ecco anche un po’ di navi vichinghe che vengono consegnate al marina di Antrim:

Le riprese di The Northman sarebbero dovute partire a marzo, proprio quando, sostanzialmente, è partito il lockdown a causa della pandemia del nuovo Coronavirus.

Intitolato come noto The Northman, il nuovo film del regista di The Witch e The Lighthouse avrà per protagonisti Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Bill Skarsgård e Willem Dafoe.

Lars Knudsen, che ha prodotto l’esordio di Eggers The Witch, così come Hereditary: Le radici del male e Midsommar di Ari Aster, figurerà come produttore. Scritto da Eggard e dal poeta islandese e scrittore Sjón, Northman è descritto come una storia ambientata in Islanda all’inizio del 10° secolo che ruota attorno a un principe nordico che cerca vendetta per la morte di suo padre.

Anya Taylor-Joy e Robert Eggers avevano già collaborato insieme per The Witch, mentre Willem Dafoe è stato il co-protagonista del secondo lungometraggio del filmmaker, The Lighthouse, uscito direttamente in home video in Italia.

Il lungometraggio (ecco la nostra recensione), girato in bianco e nero su pellicola a 35mm, è stato descritto come un horror con sfumature fantasy ambientato nel mondo dei vecchi miti legati al mare.

