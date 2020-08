Online sono approdate le prime immagini ufficiali di, film prodotto da Ryan Murphy e diretto da Joe Mantello (Hollywood) tratto dall’omonima opera teatrale del 1968 scritta dal compianto Mart Crowley, scomparso a marzo.

Il film, ambientato a New York City e segue un gruppo di uomini gay che si riuniscono per una festa di compleanno di un amico e si ritroveranno poi durante la serata a fare i conti con delle scomode verità.

Del gremito cast fanno parte Matt Bomer (White Collar), Jim Parsons (The Big Bang Theory), Zachary Quinto (Heroes), Andrew Rannells (Black Monday), Charlie Carver (Teen Wolf), Brian Hutchison (Madam Secretary), Michael Benjamin Washington (Unbreakable Kimmy Schmidt), Robin de Jesús (Law & Order: Special Victims Unit) e Tuc Watkins (Desperate Housewives).

Il film approderà sulla piattaforma streaming il 30 settembre. Potete vedere tutte le immagini qua sotto:

FONTE: TVLine.com