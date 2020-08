La divisione nazionale della Casa di Topolino ha ufficializzato l’arrivo sudi Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, previsto per il prossimo 11 settembre.

Il cartoon ha incassato 1.450 milioni di dollari al botteghino worldwide (il primo ne aveva raccolti 1.280).

Qualche settimana fa, lo sceneggiatore di Frozen II: Dietro le Quinte, la docuserie dedicata alla realizzazione del film d’animazione Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, aveva avuto modo di rilasciare un aggiornamento circa lo stato dei lavori dell’eventuale terzo capitolo spiegando che:

Non ci sono ancora state delle discussioni su Frozen 3. Penso perché il secondo è ancora troppo fresco e vicino alle menti di tutti anche solo per cercare di riflettere su quello che potrebbe accadere dopo i fatti che ha raccontato […] Per me la cosa più gratificante resta andare a Disneyland o vedere a Halloween i bambini vestiti con i costumi dei nostri personaggi e, quando accadono cose come queste, vuol dire che si è creata un’effettiva connessione. Come artista è importante avere la possibilità di avere un pubblico col quale puoi cercare di entrare in contatto. E quando una cosa diventa importante per il pubblico, non c’è davvero niente di meglio per un creativo. Immagino che per chiunque possa essere così, ma di sicuro io mi sento in quel modo.