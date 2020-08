è ufficialmente il primo film uscito in Cina dopo le riaperture a comportarsi da blockbuster: la pellicola dei fratelli Huayi ha infatti raccolto ben 79.6 milioni di dollari nel weekend di tre giorni, salendo a ben 112.3 milioni di dollari complessivi (nella settimana precedente si erano tenute delle anteprime molto promettenti). Di questi, 6.7 milioni arrivano dai 637 cinema IMAX, formato in cui è stato girato interamente il film.

Si tratta di una cifra molto importante, soprattutto se si pensa che i cinema cinesi operano al 50% della capacità. Le attuali proiezioni parlano di un potenziale incasso finale di 336 milioni di dollari: niente male per un film che doveva uscire un anno fa ma venne ritirato prima della première al festival di Shanghai perché mandava “i segnali patriottici sbagliati” (in particolare il modo in cui venivano dipinte le forze nazionaliste cinesi che combatterono contro i comunisti alla fine della Seconda Guerra Mondiale). È arrivato in sala dopo alcuni rimaneggiamenti (pare siano state rimosse digitalmente le bandiere nazionaliste e tagliate alcune scene), e sembra che il pubblico abbia apprezzato il blockbuster, giudicandolo patriottico e commovente al punto giusto.

Al secondo posto in classifica ritroviamo Harry Potter e la Pietra Filosofale, con 4.1 milioni di dollari e un totale di 23.3 milioni di dollari. Terzo posto per Onward – Oltre la magia, che incassa 1.9 milioni di dollari e sale a 2.6 milioni di dollari, seguito da Trolls World Tour con 600mila dollari.

Al quinto posto Sheep Without a Shepherd prosegue la sua corsa e incassa 500mila dollari, salendo a 192.2 milioni complessivi.

Fonte: Deadline