Dopo sei mesi di chiusira, i cinema americani hanno iniziato ufficialmente le riaperture negli stati dove è sicuro farlo, eha dominato gli incassi nel weekend.

Il film è uscito in 1.823 cinema in nord america (Canada incluso), la distribuzione più ampia dall’inizio della pandemia, e ha incassato circa 4 milioni di dollari. Si tratta di un buon risultato se rapportato al contesto: negli USA infatti ci sono mercati chiave come quelli di Los Angeles, New York e il New Jersey (cui si aggiungono Maryland, Oregon, North Carolina, Washington e Arizona) dove i cinema non hanno ancora il permesso di riaprire in sicurezza, e così dei 6.000 cinema potenziali meno della metà erano disponibili. Solo 12 dei 28 mercati principali hanno aperto (e seguono regole per il distanziamento sociale). AMC ha aperto il 20% dei suoi 661 multiplex, Regal il 37% dei suoi 539 cinema, Cinemark il 70% dei suoi 525 cinema.

Unhinged – Il giorno sbagliato ha visto un incremento negli incassi tra venerdì e sabato, a dimostrazione che il film ha generato un certo passaparola, e la speranza del CEO di Solstice Studios è che gli incassi complessivi salgano a 8 milioni durante questi infrasettimanali, e a 30 milioni a fine corsa (ne è costati 33, senza contare il marketing e la distribuzione). Il prossimo weekend le sale si divideranno questo titolo con New Mutants, in vista dell’uscita di Tenet a inizio settembre, e Unhinged – Il giorno sbagliato dovrebbe salire a 2.300 cinema.

I cinque cinema dove il film ha incassato di più sono drive-in, questo perché si tratta di strutture aperte in grandi aree metropolitane dove i cinema sono chiusi (Los Angeles, Concord, Sacramento, San Jose). Anche in Italia, nelle settimane delle riaperture, erano le arene estive a guidare gli incassi.

INCASSI USA – 21-23 / 8 / 2020

IL GIORNO SBAGLIATO – $4,060,000 / $5,061,000 THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE ON THE RUN (solo in Canada) – $550,000 / $1,415,824 WORDS ON BATHROOM WALLS – $462,050 / $462,050 I GOONIES – $260,000 / $825,000 CUT THROAT CITY – $240,000 / $240,000 L’IMPERO COLPISCE ANCORA – $230,000 / $1,015,000 PENINSULA – $210,000 / $640,000 JURASSIC PARK – $180,000 / $1,386,600 RITORNO AL FUTURO – $140,000 / $247,000 THE TAX COLLECTOR – $121,800 / $813,336

Fonte: BOM