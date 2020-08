come(Cappuccio Rosso) in un film DC? Di recente l’attore ha scambiato qualche sua opinione su Twitter con alcuni utenti. Uno di questi ha detto all’attore visto nell’ultima trilogia di Star Wars nei panni di Finn che sarebbe un perfetto John Stewart, AKA Lanterna Verde.

L’attore ha pero ribattuto ironicamente dicendo: “Non posso essere Red Hood?”.

E sempre rimanendo in tema di cinefumetti in molti negli ultimi giorni hanno fantasticato su un film in live-action basato su Static Shock, supereroe targato Milestone Comics (Reginald Hudlin ha confermato che effettivamente un progetto basato sul personaggio è in cantiere). E in molti hanno tirato in ballo il nome di Boyega per il ruolo del protagonista, anche se l’attore ha commentato la cosa dicendo che si sente “troppo vecchio” per quella specifica parte.

Qua sotto trovate i tweet dell’attore:

Lmaooooo too funny. I can’t be red hood? Damn 🥺 — John Boyega (@JohnBoyega) August 26, 2020

Too old! I’d love to see a newcomer! https://t.co/Dq7giNlpex — John Boyega (@JohnBoyega) August 26, 2020

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, gli altri film della saga e le varie serie animate di Star Wars sono disponibili su Disney+, la piattaforma streaming della Disney.

Nel cast del film abbiamo ritrovato Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o. Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Il lungometraggio è uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 18 dicembre e ha incassato, a livello globale, 1.074 milioni di dollari.

