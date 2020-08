Movie release news: The Kingsman prequel THE KING’S MAN, previously dated for Sept. 18, 2020 moves to Feb. 26, 2021. Pixar's LUCA, meanwhile, gets a release date of June 18, 2021. — Borys Kit (@Borys_Kit) August 27, 2020

È Borys Kit dell’ Hollywood Reporter a dare la notizia: la Disney ha rinviato la data d’uscita dipoche settimane prima del lancio previsto, e cioè il 18 settembre. Il prequel di Kingsman è stato spostato al 26 febbraio 2021, in linea con l’uscita del primo film della saga.

La decisione di rinviare The King’s Man non è stata motivata ufficialmente, ma è chiaro che se in California e a New York i cinema sono ancora chiusi il mercato potenziale rimane più ridotto di quanto già non sia con il distanziamento sociale. La mossa non sorprende, e probabilmente era già stata decisa da tempo, in quanto le campagne marketing erano ancora molto indietro. È però una brutta notizia per gli esercenti, che aspettano film nuovi per poter ripartire dopo oltre sei mesi di chiusura e di mercato paralizzato. Qualche giorno fa Disney ha tolto dal calendario americano e internazionale (Cina esclusa) l’uscita in sala di Mulan, che verrà lanciato su Disney+. La major sta comunque puntando su 2.400 sale per distribuire The New Mutants negli USA questo weekend, nei territori in cui i cinema sono disponibili.