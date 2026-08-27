62 anni di Mary Poppins, ma quella "vera" era tutt'altro che dolce: la verità che Disney ha nascosto

Pubblicazione: 27 agosto alle 15:17

E' la tata ideale, quella che tutti vorrebbero avere. Mary Poppins arriva dal cielo con il suo ombrello per trasformare le giornate dei bambini in una successione di avventure impossibili. Il film Disney del 1964 ha costruito un'immagine talmente potente del personaggio da farci quasi dimenticare che, prima di Julie Andrews, Mary Poppins era già esistita in un libro. Il 27 agosto 1964 il film diretto da Robert Stevenson debuttava nelle sale statunitensi. Oggi, 27 agosto 2026, compie dunque 62 anni, e continua a essere considerato uno dei titoli più rappresentativi della storia Disney. La pellicola ottenne un enorme successo di pubblico e critica e conquistò 13 candidature agli Oscar, vincendone cinque: tra questi quello per la migliore attrice protagonista a Julie Andrews, al suo debutto cinematografico, e quello per la miglior canzone originale a Chim Chim Cher-ee.

Julie Andrews nei panni di Mary Poppins - Fonte: Walt Disney Productions

Oggi celebriamo la Mary Poppins elegante, sorridente e apparentemente impeccabile che conosciamo da generazioni, ma arrivati a questo punto, vale la pena riscoprire quella originale. PerchéIl film è ambientato nella Londra del 1906. Al numero 17 di Viale dei Ciliegi vive la famiglia Banks: George è un funzionario di banca estremamente rigido e concentrato sul lavoro, mentre la moglie Winifred è una suffragetta impegnata nella battaglia per l'emancipazione femminile. I figli Jane e Michael, vivaci e indisciplinati, hanno già fatto scappare diverse governanti.

Quando i genitori cercano una nuova tata, qualcosa di straordinario accade. Un forte vento spazza via le candidate e, dal cielo, arriva Mary Poppins, sospesa a un ombrello. La donna presenta come referenza proprio l'annuncio scritto dai bambini e decide autonomamente di mettere alla prova la famiglia. Da quel momento la quotidianità dei Banks cambia radicalmente. Mary Poppins accompagna Jane e Michael in storie fantastiche, insegna loro che anche i compiti più noiosi possono essere affrontati con un pizzico di fantasia e li conduce persino dentro i disegni realizzati sul marciapiede dall'amico Bert. Ma la sua presenza non serve soltanto a divertire i bambini. Mary Poppins diventa il catalizzatore della trasformazione della famiglia. George Banks deve infatti rendersi conto che la sua ossessione per il lavoro lo ha allontanato dai figli e che una casa ordinata non significa necessariamente una famiglia felice.

Il momento decisivo arriva quando Michael e Jane gli consegnano i loro due penny. George comprende finalmente ciò che conta davvero e, invece di continuare a difendere la propria esistenza rigida e programmata, sceglie di riappropriarsi del ruolo di padre. Alla fine Mary Poppins può partire: il vento è cambiato e la tata sa che il suo compito è terminato. Una conclusione apparentemente perfetta, proprio come la protagonista. Ma soltanto se si conosce la versione Disney.

Chi era davvero Mary Poppins nei libri?Per capire quanto il film abbia modificato il personaggio bisogna tornare all'origine., pseudonimo di Helen Lyndon Goff, scrittrice australiana naturalizzata britannica. Il primo romanzo dedicato alla tata uscì nel 1934 e fu seguito da altri libri della serie. La Mary Poppins letteraria possiede certamente un fascino misterioso e una dimensione magica, ma è molto distante dall'immagine costruita da Julie Andrews. Nei libri è una donna, una presenza che non ha alcun bisogno di risultare simpatica per imporre la propria autorità.

Ed è proprio questa una delle curiosità più interessanti del film: Disney non si limitò a portare Mary Poppins sullo schermo, ma la trasformò profondamente. La tata cinematografica è severa, certo, ma anche calorosa, ironica, affettuosa e soprattutto capace di instaurare con i bambini un rapporto fondato sulla complicità. Nei romanzi, invece, il suo carattere è decisamente più spigoloso.

Una scena di Mary Poppins - Fonte: Walt Disney Productions

La Mary Poppins di Travers non è necessariamente interessata a essere amata dai bambini. È una figura che arriva, stabilisce le proprie regole e non sembra avere bisogno dell'approvazione di nessuno. La sua magia, inoltre, non viene utilizzata esclusivamente per regalare meraviglia: spesso serve a introdurre i bambini in un mondo enigmatico, nel quale gli adulti non possiedono necessariamente tutte le risposte. La versione Disney rende invece la magia più luminosa e accessibile, creando un personaggio diventato quasi un sinonimo di perfezione: impeccabile nell'abbigliamento, nella postura, nei modi e persino nel controllo delle proprie emozioni.

E accadde che alla fine Pamela Travers non si riconosceva in quella tata tanto “carina”. Il legame tra la scrittrice e la sua creatura infatti era molto più profondo di quanto possa sembrare. Travers cominciò a raccontare storie alle sorelle quando era ancora giovane, in un periodo familiare particolarmente difficile. Il padre, dipendente dall'alcol, morì prematuramente e la famiglia dovette affrontare una situazione economica e affettiva complicata.Fu proprio da quel mondo immaginario che prese forma la figura di Mary Poppins.

Anni dopo Travers avrebbe continuato a considerare la propria produzione letteraria profondamente legata alla propria esperienza. Per lei l'infanzia non era un territorio fatto soltanto di allegria, giochi e finali rassicuranti: era anche un periodo di paure, incomprensioni, solitudine e sentimenti difficili da spiegare. Ed è uno dei motivi per cui la sua Mary Poppins possiede quella componente enigmatica che il film Disney attenua. La scrittrice, del resto, non amava l'idea di una letteratura costruita in maniera semplicistica per i bambini. Considerava l'infanzia un'esperienza molto più complessa e non riteneva che i giovani lettori avessero bisogno di storie artificialmente addolcite.

Da questo punto di vista, la Mary Poppins originale è perfettamente coerente con la sua autrice: non è una tata che si comporta come gli adulti vorrebbero che si comportasse una tata; è una creatura imprevedibile, che non si lascia facilmente classificare. Portare Mary Poppins al cinema fu tutt'altro che semplice. Walt Disney aveva impiegato anni per ottenere i diritti dell'opera e Pamela Travers rimase estremamente protettiva nei confronti del proprio personaggio.

Le sue riserve nei confronti dell'adattamento furono numerose. Non apprezzava alcune scelte della sceneggiatura, contestava elementi della rappresentazione cinematografica e non era entusiasta nemmeno di alcune decisioni relative al cast. Anche la presenza dei pinguini animati e l'uso di determinati elementi erano tra gli aspetti che non incontravano il suo favore. La questione fondamentale, però, era un'altra:

Ed è qui che si comprende meglio lo scontro tra due visioni artistiche. Da una parte c'era Disney, intenzionato a trasformare il libro in un grande spettacolo musicale per il pubblico internazionale; dall'altra c'era un'autrice che considerava Mary Poppins una creatura molto personale e non voleva vederla privata delle sue ambiguità. La scelta di Julie Andrews si rivelò comunque decisiva. La sua Mary Poppins è diventata una delle interpretazioni più iconiche della storia del cinema: elegante, composta, ironica e apparentemente incapace di perdere il controllo.

È interessante notare che anche il film conserva qualche traccia della personalità più severa dell'originale. Mary Poppins non è mai veramente una figura permissiva: rimprovera i bambini, detta le regole e mantiene sempre una certa distanza. Persino quando si diverte con loro, sembra avere perfettamente sotto controllo la situazione. È quindi possibile leggere la Mary Poppins cinematografica come una versione addolcita, non completamente riscritta, della creatura di Travers. La differenza più evidente sta nel tono. La tata dei romanzi può risultare sconcertante e persino poco simpatica; quella di Julie Andrews possiede invece un calore che rende immediatamente possibile l'identificazione del pubblico.

Il retroscena più affascinante dell'intera storia sta proprio in questo: dietro uno dei film Disney più luminosi di sempre c'è una scrittrice che aveva conosciuto molto presto dolore, difficoltà familiari e precarietà. La, dunque, non nasce necessariamente dalla spensieratezza: può essere letta anche come una risposta alla paura e alla confusione dell'infanzia. Il cinema trasformò quella materia in una favola musicale, con aquiloni, pinguini danzanti, disegni che prendono vita, canzoni indimenticabili e una tata capace di arrivare dal cielo e il successo fu enorme!