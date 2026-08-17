Zendaya e Tom Holland nel live-action di Hercules: l'endorsement definitivo che fa impazzire i fan

Pubblicazione: 17 agosto alle 12:00

Nessuno sa cogliere la quintessenza dell'universo Disney meglio di chi ne ha segnato l'immaginario collettivo.

L'endorsement per Megara e la scelta di un'icona moderna

Sul red carpet del D23, la storica convention della casa di Burbank, la voce originale di Megara nell'adattamento animato del 1997 ha lanciato una proposta destinata a scuotere Hollywood:nel live-action attualmente in cantiere. Una candidatura spontanea ma tutt'altro che casuale, pronunciata con la sicurezza di chi conosce dall'interno le dinamiche dell'intrattenimento globale.

Susan Egan non ha usato mezzi termini per perorare la causa di Zendaya, tratteggiando il profilo di un'interprete capace di ereditare la complessa eredità del personaggio senza cadere nel manierismo. «Ho accennato a lei in modo velato, ma ora lo dico apertamente», ha confessato l'attrice con brillante franchezza, consapevole di lanciare un sasso nello stagno dei casting di alto profilo.

Una scena di Hercules (Disney)

Per Egan, l'attrice californiana possiede quell'equilibrio perfetto tra carisma, presenza scenica e profondità emotiva indispensabile per incarnare la sensuale e disincantata eroinità di Megara, lontano dai cliché classici delle principesse delle fiabe.

Il ragionamento travalica la semplice fascinazione per la coppia più celebre del pop contemporaneo. Pur scherzandoper tanta insistenza, la doppiatrice ha sottolineato l'evoluzione artistica di Zendaya, apprezzandone la solidità professionale e la capacità di mantenere un'autenticità rara nel panorama dello star system odierno.

Un carisma statuario, unito a doti vocali già ampiamente certificate e a quell'indispensabile velo di graffiante ironia, la rende nell'ottica della sua "predecessora" la candidata ideale per ridare linfa al mito.

La sinergia di una coppia d'oro al botteghino

L'ipotesi di affiancarle Tom Holland nel ruolo di un Hercules in cerca di riscatto risponde a una precisa logica di mercato e di intesa artistica. Il sodalizio tra i due attori rappresenta un motore d'incassi straordinario per l'industria cinematografica, capace di tradursi in miliardi di dollari al botteghino mondiale e in un'alchimia sullo schermo già ampiamente collaudata nei franchise di maggior successo degli ultimi anni.

Con la regia dell'adattamento live-action affidata a Guy Ritchie — autore noto per la sua capacità di imprimere ritmi serrati e un'estetica moderna ai classici del passato — l'innesto di una coppia così affiatata potrebbe offrire la chiave di lettura decisiva per l'opera. Trasformare l'Olimpo in uno scenario contemporaneo senza perderne la matrice mitologica richiede interpreti capaci di gestire il peso delle aspettative: secondo chi Hercules lo ha visto nascere ventinove anni fa, l'intesa tra Holland e Zendaya è esattamente la forza di cui il pubblico di oggi ha bisogno.