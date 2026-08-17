Disney svela il futuro dei suoi parchi al D23: nuove aree, grandi ritorni e attrazioni mai viste prima

Pubblicazione: 17 agosto alle 08:45

L'Honda Center di Anaheim ha vissuto una serata che i fan Disney ricorderanno a lungo. Il 15 agosto 2026, durante il secondo giorno del D23: The Ultimate Disney Fan Event, migliaia di appassionati hanno riempito l'arena per lo show Horizons: Disney Experiences Showcase, condotto da Neil Patrick Harris, dove sono stati svelati i progetti più ambiziosi mai annunciati per i parchi tematici Disney in tutto il mondo.

La serata ha avuto l'energia di un concerto rock, con performance a sorpresa di artisti vincitori di Grammy come. Harris ha aperto lo show con un tributo spettacolare agli, quella tecnologia che ha reso celebri figure robotiche così realistiche da sembrare vive. Ma il vero spettacolo è arrivato con gli annunci.

Thomas Mazloum, Chairman di Disney Experiences per The Walt Disney Company, ha tracciato una visione chiara:

"I nostri fan rimangono al centro di tutto ciò che facciamo. Eventi come questo ci permettono di celebrare l'incredibile connessione che hanno con Disney condividendo la nostra visione per il futuro". - Thomas Mazloum

Tra le notizie che hanno fatto letteralmente esplodere l'arena, due annunci hanno toccato le corde più profonde della nostalgia Disney. Il primo riguarda: lo Yeti, la maestosa creatura Audio-Animatronic che da anni era rimasta immobile per problemi tecnici, tornerà finalmente in vita. Per chi ha vissuto l'attrazione nei suoi primi anni, quando lo Yeti si muoveva in modo terrificante durante la discesa finale, questa è una resurrezione attesa da oltre un decennio.

Il secondo annuncio ha commosso i fan di lunga data: Journey Into Imagination a EPCOT riceverà una completa reimaginazione che vedrà il ritorno di Dreamfinder al fianco di Figment, il draghetto viola simbolo dell'immaginazione Disney. Dreamfinder, il personaggio che rappresentava la creatività senza limiti, era scomparso dalle versioni successive dell'attrazione, lasciando un vuoto nel cuore di milioni di visitatori.

Ma le novità non si fermano alla nostalgia. Mazloum ha annunciato la reimaginazione completa di Tomorrowland al Disneyland Park in California, la terra del futuro che necessitava da tempo di una visione aggiornata per riflettere le aspettative contemporanee su come immaginiamo il domani. A Walt Disney World Resort, il cantiere è metaforicamente già aperto. Tropical Americas porterà l'atmosfera sudamericana nel parco, mentre Monstropolis darà vita all'universo di Monsters & Co. con un'intera area tematica.

L'attrazione dedicata a Cars continuerà a espandere Frontierland, e poi c'è lei: Villains Land, la terra interamente dedicata ai cattivi Disney, un concept che i fan chiedono da decenni e che finalmente diventerà realtà. Sulla costa opposta degli Stati Uniti, al Disneyland Resort, arriverà un'attrazione dedicata a Coco, il film Pixar che ha conquistato il pubblico con la sua celebrazione della cultura messicana e del Día de los Muertos. L'Avengers Campus riceverà inoltre un'espansione significativa, consolidando la presenza Marvel nei parchi californiani. Lo sguardo di Disney è globale.

A Disneyland Paris prenderà forma un'area tematica dedicata a Il Re Leone, mentre a Hong Kong e Shanghai arriveranno nuove esperienze Marvel. Tokyo vedrà una completa reimaginazione di Space Mountain, l'iconica montagna russa spaziale che ha bisogno di un aggiornamento tecnologico per competere con le attrazioni di nuova generazione. Questi annunci rappresentano miliardi di dollari di investimenti e anni di lavoro degli Imagineers, i designer e ingegneri che trasformano i film Disney in esperienze fisiche tridimensionali.

Ogni progetto richiede la collaborazione tra storyteller, architetti, ingegneri, artisti e tecnologi per creare quella magia tangibile che solo i parchi Disney sanno offrire. Durante la giornata all'Anaheim Convention Center, prima dello show serale, i fan hanno potuto immergersi in panel dedicati ai loro franchise preferiti. Sono stati condivisi aggiornamenti su serie come Camp Rock 3, Bluey, Percy Jackson and the Olympians e Scrubs. Un panel ha celebrato i 65 anni di Spider-Man Marvel, annunciando che Marvel's Spidey and His Amazing Friends, il megahit per bambini in età prescolare, è stato confermato per una storica settima stagione su Disney Jr. e Disney+.

Con quasi 1,3 miliardi di ore viste globalmente su Disney+, è la serie TV Marvel più guardata sulla piattaforma e la serie su Spider-Man più longeva di sempre. Durante il panel del Disney Theatrical Group è stato annunciato The Disney Princess Experience, una nuova avventura immersiva attualmente in fase di sviluppo che inviterà ospiti di tutte le età a viaggiare attraverso le storie delle principesse Disney più amate. Il D23 Mousequerade: The Ultimate Disney Costume Contest presentato da AT&T ha aperto la giornata, mostrando l'incredibile creatività e abilità artistica dei fan nel realizzare costumi elaborati ispirati all'universo Disney.

È proprio questo il cuore pulsante di eventi come il D23: la celebrazione di una community globale unita dalla passione per storie che attraversano generazioni. E il D23 2026 non ha guardato soltanto al futuro dei parchi Disney. Durante l'evento è arrivato infatti anche uno degli annunci più attesi dai fan Marvel, con la presentazione del cast degli X-Men destinato a portare finalmente i mutanti nel cuore del Marvel Cinematic Universe. Un altro tassello fondamentale per il futuro della compagnia, che da Anaheim ha voluto mettere sul tavolo contemporaneamente cinema, televisione e nuove esperienze nei parchi, mostrando quanto i prossimi anni saranno cruciali per alcuni dei suoi franchise più amati.