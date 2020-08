Si può dire che gli incassi diin Italia stiano andando oltre le aspettative iniziali: con i dati di venerdì, il film disupera il milione di euro complessivi, ed è il primo a farlo dall’inizio del lockdown e dalle relative riaperture del 15 giugno. Come spiegavamo anche ieri , si tratta di un vero e proprio evento cinematografico che per non rimanere un faro nella nebbia deve essere affiancato, nelle prossime settimane, da altre uscite importanti italiane e internazionali. Purtroppo lo stato della pandemia negli Stati Uniti non sta creando le condizioni ideali per sperare che nelle prossime settimane escano un buon numero di film di alto profilo, ma la speranza è ovviamente che la situazione si evolva positivamente.

Ieri sono stati incassati complessivamente 433mila euro, con 64mila spettatori, un dato ancor ain forte incremento rispetto alla settimana scorsa, e in netta contrapposizione con gli incassi degli ultimi due mesi, anche grazie al buon numero di sale che hanno riaperto i battenti (parliamo di circa il 70% del potenziale del periodo).

Tenet ha incassato altri 311mila euro in oltre 800 copie: il film dimostra un’ottima tenuta, e con il tempo piovoso nel nord potrebbe dare altre soddisfazioni tra oggi e domani. Al secondo posto, cresce (anche se di poco) anche Onward – Oltre la magia, che sale a 389mila euro complessivi, mentre chiude il podio Gretel e Hansel, con 18mila euro. Da notare Dogtooth al quinto posto, con 11mila euro e 20mila euro in due giorni.

INCASSI ITALIA – VENERDÌ 28/8/2020

TENET – € 311.570 / € 1.019.839 ONWARD – OLTRE LA MAGIA – € 33.108 / € 389.753 GRETEL E HANSEL – € 18.205 / € 174.879 VOLEVO NASCONDERMI – € 16.150 / € 449.975 DOGTOOTH – € 11.493 / € 20.549 BRING THE SOUL: THE MOVIE – € 2.901 / € 379.153 NON CONOSCI PAPICHA – € 2.184 / € 20.514 IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE – € 2.081 / € 66.077 IL GRANDE PASSO – € 1.988 / € 48.933 LA CANDIDATA IDEALE – € 1.722 / € 25.753

Fonte: cinetel