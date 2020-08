sta finalmente uscendo in tutto il mondo, e ironicamente (visti i costanti rinvii, dal 2018 a oggi) sarà il primo blockbuster a essere distribuito nei cinema americano, fungendo da “termometro” degli incassi in un territorio in cui le riaperture sono estremamente frammentate (per esempio, nonostante il governatore della California abbia dato linee guida per riaprire i cinema, il sindaco di Los Angeles ha deciso che rimarranno chiusi, stesso dicasi per New York e New Jersey dove altri locali al chiuso sono invece ripartiti). Sono otto gli stati ancora chiusi. Attualmente AMC ha riaperto metà di tutti i suoi cinema, e diventeranno due terzi la settimana prossima in attesa di Tenet . Regal è al 55%.

Il film prodotto da 20th Century Studio (nuova etichetta della Disney) ha raccolto 3.1 milioni di dollari venerdì, il miglior esordio per un film dal lockdown di marzo. Costato 67 milioni di dollari, ne dovrebbe raccogliere 7-8 nel weekend, ma ovviamente si spera in una coda lunga: in questo momento è molto difficile fare previsioni sulla tenuta dei film che sceglieranno di uscire.

Unhinged – Il giorno sbagliato si piazza al secondo posto venerdì con 840mila dollari in 2331 cinema (se ne sono aggiunti 500 rispetto a una settimana fa), e chiuderà il weekend con altri 2.2 milioni di dollari.

Al terzo posto Bill & Ted Face the Music: distribuito in simultanea on demand e in circa mille cinema indipendenti, il film incassa 400mila dollari e dovrebbe sfondare il milione nel weekend.

Lunedì vi aggiorneremo con i dati del weekend!

