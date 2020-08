Secondo quanto rivelato dall’ Hollywood Reporter la Disney si sarebbe aggiudicata i diritti per produrre un film originale ancora senza titolo scritto da, co-sceneggiatore di LEGO Batman – Il Film.

Non ci sono ancora dettagli certi sul progetto, anche se il lungometraggio dovrebbe essere ambientato nel mondo dei film. L’opera sarà realizzata in live-action ed è destinata all’uscita nelle sale.

Tra i progetti di Whittington come sceneggiatore, oltre a LEGO Batman – Il Film, troviamo anche LEGO Ninjago – Il Film, Se ci conoscessimo Oggi e ha scritto anche due episodi della serie animata Netflix Prosciutto e uova verdi. Attualmente sta lavorando allo script di Super Pets per la DC.

I prossimi progetti targati Disney che vedremo prossimamente sono Mulan (in arrivo il 4 settembre su Disney+), i cinecomic Marvel Black Widow e Gli Eterni, il film Pixar Animation Soul, Jungle Cruise con Dwayne Johnson e Emily Blunt, il film d’animazione Raya and the Last Dragon e West Side Story diretto da Steven Spielberg.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto Disney basato su una sceneggiatura originale di John Whittington? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!