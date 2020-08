Non è la prima volta chesceglie di dare la possibilità alle persone non abbonate alla piattaforma di fruire, gratuitamente, di un qualche contenuto visibile esclusivamente ai propri abbonati.

E, stando a quanto segnalato da Variety, il colosso di Los Gatos lo sta rifacendo proprio adesso.

Andando su Netflix Watch Free tutte le persone sprovviste di una sottoscrizione al servizio, potranno scegliere fra un catalogo di film (e serie TV) a titolo completamente gratuito.

I film proposti nella promozione sono Murder Mystery, Bird Box e I due papi.

Chiaramente si tratta di Netflix Originals di cui vi proponiamo, a seguire, le varie sinossi.

Bird Box, la sinossi:

Quando una forza misteriosa decima la popolazione mondiale, una cosa è certa: se la vedi, ti togli la vita. Affrontando l’ignoto, Malorie trova amore, speranza e un nuovo inizio, solo per vederseli sfuggire. Ora deve scappare con i due figli lungo un insidioso fiume, verso l’unico possibile rifugio. Ma per sopravvivere dovranno affrontare il pericoloso viaggio di due giorni con gli occhi bendati. Capitanato dal premio Oscar Sandra Bullock, il cast stellare di Bird Box include Trevante Rhodes, Sarah Paulson e John Malkovich.

I due papi, la sinossi:

Murder Mystery, la sinossi:

Quando un poliziotto di New York (Adam Sandler) porta finalmente la moglie (Jennifer Aniston) in Europa per una vacanza promessa da tempo, un incontro casuale durante il volo si trasforma in un invito a partecipare a un intimo incontro familiare sul lussuoso yacht dell’attempato miliardario Malcolm Quince. Ma quando Quince viene assassinato, i due coniugi diventano i principali sospetti in questo giallo moderno. Adam Sandler e Jennifer Aniston tornano a recitare insieme in MURDER MYSTERY affiancati da un cast di fama mondiale.