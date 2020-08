È Tenet a dominare gli incassi internazionali con oltre 53 milioni di dollari in tutto il mondo, ma in Cina continua il successo del blockbuster epico The Eight Hundred , capace di incassare altri 69 milioni di dollari nel suo secondo weekend di sfruttamento, per un totale di 276 milioni di dollari in soli dieci giorni. È la dimostrazione che dopo sei mesi di chiusura i cinema cinesi sono ripartiti alla grande: anche il film romantico Love You Forever ha registrato ottimi risultati con 9.9 milioni di dollari e un totale di 60 milioni in sei giorni.

Tornando agli incassi di Tenet, che arriverà in Cina il 4 settembre, il film di Christopher Nolan ha ottenuto i migliori risultati nel Regno Unito, con 7.1 milioni di dollari. Il secondo territorio è la Francia, con 6.7 milioni, seguita da Corea del Sud, con 5.1 milioni di dollari e Germania, con 4.3 milioni di dollari. In diversi mercati è stato il miglior esordio di sempre per un film di Nolan: parliamo di Olanda, Ucraina e Ungheria, e il secondo miglior lancio hollywoodiano in Estonia, dove si sono svolte in parte le riprese. Anche in Italia Tenet ha registrato un ottimo esordio.

“Siamo reduci da un debutto internazionale fantastico, e non potremmo essere più felici,” ha commentato Toby Emmerich, chairman di WB Pictures Group. “Christopher Nolan ha realizzato ancora una volta un film evento che chiede di essere visto sul grande schermo, e siamo entusiasti che il pubblico in tutto il mondo abbia l’opportunità di vedere Tenet. Grazie ai nostri partner della distribuzione per il loro sforzo immane nel riaprire i cinema in maniera sicura e con il distanziamento sociale. Date le condizioni senza precedenti in cui ci troviamo sappiamo che stiamo correndo una maratona, non uno sprint, e ci aspettiamo che il film abbia un’ottima tenuta per molte settimane”.

Ricordiamo che negli Stati Uniti il film uscirà il 3 settembre.

Fonte: Screen