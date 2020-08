Il cinema in Italia sta finalmente ripartendo:ha dominato gli incassi nel weekend e ha spinto la riapertura di molte sale, trascinando la copertura fino al 70% del potenziale (fino a un totale di oltre 2850 cinema, un anno fa erano circa 3900). Questo, unito al maltempo e al fatto che siamo a fine agosto, ha comportato una crescita generalizzata degli incassi. Nei quattro giorni sono stati infatti raccolti 2.3 milioni di euro, per un totale di 332mila biglietti staccati, quasi quattro volte rispetto al weekend precedente (650mila euro e 109mila biglietti staccati).

Quello che sta succedendo rappresenta un segnale importantissimo: uscite di rilievo portano il pubblico in sala, alimentando un contesto del quale anche gli altri film beneficiano. È fondamentale quindi che tutta la distribuzione contribuisca a stimolare questo processo. Certo, non è semplice calendarizzare titoli di una certa importanza, in particolare blockbuster americani, quando oltreoceano la situazione è ben più complessa della nostra (in termini di pandemia sotto controllo).

Ovviamente Tenet si piazza in testa alla classifica e raccoglie 1.5 milioni di euro nei quattro giorni in oltre 870 copie, sfiorando i due milioni in cinque giorni (probabilmente ci arriverà con i dati definitivi di domenica). Seconda posizione per Onward – Oltre la magia, che incassa 255mila euro e sale così a 587mila euro, con un incremento del 35% rispetto a una settimana fa (segnale che i film originali per famiglie generano interesse). Terza posizione per Volevo nascondermi, che con 108mila euro supera il mezzo milione di euro complessivo. Al quarto posto Gretel e Hansel incassa 98mila euro, per un totale di 243mila euro, mentre Dogtooth chiude la top five e debutta con 62mila euro.

INCASSI ITALIA 27-30/8/2020

TENET – € 1.571.614 / € 1.984.455 ONWARD – OLTRE LA MAGIA – € 255.695 / € 587.359 VOLEVO NASCONDERMI – € 108.394 / € 529.001 GRETEL E HANSEL – € 98.775 / € 243.398 DOGTOOTH – € 62.773 / € 62.773 IL GRANDE PASSO – € 16.928 / € 61.711

CRESCENDO – #MAKEMUSICNOTWAR – € 15.482 / € 22.938 NON CONOSCI PAPICHA – € 13.452 / € 30.068 GLI ANNI PIU’ BELLI – € 10.667 / € 5.635.808 JOJO RABBIT – € 8.554 / € 4.077.847

Fonte: Cinetel