vince il weekend negli Stati Uniti, il diciottesimo dal lockdowns e il primo in cui gli incassi americani sono saliti sopra i 10 milioni di dollari complessivi nei tre giorni. Si tratta di un incremento del 75% rispetto a una settimana fa, zavorrato dall’uragano che ha colpito il sudest degli USA ma alimentato dalle riaperture dei cinema in numerosi stati. Tuttavia, solo il 62% dei cinema hanno riaperto, e le capacità delle sale vanno dal 25% al 50%. Le aree con riaperture più massicce sono quelle del sud e del midwest, mentre rimangono chiusi mercati fondamentali per l’industria cinematografica come quello di Los Angeles, New York, New Jersey. Le anteprime di Tenet , nei prossimi giorni, dovrebbero stimolare ancora più riaperture negli stati in cui sarà possibile e sicuro farlo. AMC ha riaperto la metà dei cinema, e salirà a 2/3 nel corso della prossima settimana. Regal è al 55%,

Il cinecomic Marvel, che ha attraversato non pochi problemi produttivi, debutta con 7 milioni di dollari, un po’ meno di quanto si prevedeva. Stroncato dalla critica, The New Mutants è uscito in sala e non in digitale perché legato a un accordo tra 20th Century Fox (ora di proprietà della Disney) e il co-finanziatore TSG che prevedeva l’obbligo di uscita al cinema. Distribuito anche in alcuni territori internazionali (dove arriverà in maniera più ampia il prossimo weekend, Italia inclusa), il film ha raccolto altri 2.9 milioni di dollari, per un lancio globale di 10 milioni. Il leggero calo negli incassi tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica dimostra un passaparola negativo, il che ci aiuta a comprendere come il risultato deludente al box-office dipenda anche dallo scarso interesse generale nei confronti del film negli Stati Uniti.

Al secondo posto Unhinged – Il giorno sbagliato, la cui uscita è stata ampliata di circa 500 cinema, perde il 35% e incassa altri 2.6 milioni di dollari, per un totale di 8.8 milioni complessivi. Il film non ha visto cali nel corso del weekend, a dimostrazione che il passaparola continua a essere positivo, e ha avuto un’ottima tenuta su per la settimana.

Terza posizione per Bill & Ted Face the Music, con circa un milione di dollari: il film è uscito in contemporanea in PVOD, perdendo quindi il sostegno delle principali catene cinematografiche, e così è stato distribuito solo da un migliaio di cinema indipendenti. C’è chi dice che avrebbe tranquillamente vinto il weekend se avesse ottenuto una distribuzione più ampia e capillare.

Quarto posto per The Personal History of David Copperfield, che raccoglie solo 520mila dollari: il film di Searchlight Pictures ottiene una media per sala molto bassa dovuta probabilmente al fatto che il suo target di riferimento, una popolazione più anziana, forse non vuole rischiare di andare al cinema. Chiude la top-five Words on Bathroom Walls, con 435mila dollari e un incremento del 5%, per un totale di un milione di dollari.

Fonte: BOM