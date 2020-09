ha condiviso un lungo e toccante tributo a morto venerdì a 43 anni dopo una battaglia lunga quattro anni contro il cancro al colon. I due attori hanno lavorato fianco a fianco in: Jordan era Erik Killmonger, che si rivelava essere il cugino di T’Challa perduto da tempo.

Traduciamo il tributo postato su Instagram per intero:

Sto cercando di trovare le parole, ma nulla si avvicina a come mi sento. Sto riflettendo su ogni momento, ogni conversazione, ogni risata, ogni bisticcio, ogni abbraccio… tutto.

Vorrei avessimo avuto più tempo.

Una delle ultime volte che abbiamo parlato, mi hai detto che saremo legati per sempre, e ora la verità di quella frase assume ancor più significato per me. Sin quasi dall’inizio della mia carriera, a partire da La valle dei pini quando avevo 16 anni, hai spianato la strada per me. Mi hai mostrato come essere migliore, onorare i propositi, creare il mio lascito. Ho osservato, imparando e lasciandomi costantemente motivare dalla tua grandezza.

Vorrei avessimo avuto più tempo.

Tutto ciò che hai dato al mondo… Le leggende e gli eroi che ci hai mostrato che siamo… Vivranno per sempre. Ma la cosa che mi fa più male è che ora capisco quanto fossi una leggenda e un eroe tu stesso. Attraverso tutto questo, non hai mai perso d’occhio ciò che amavi più di tutto. Ti importava della famiglia, degli amici, del tuo lavoro, del tuo spirito. Ti importava dei bambini, della comunità, della nostra cultura e umanità. Ti importava di me. Sei il mio fratellone, ma non ho mai avuto realmente la possibilità di dirtelo, o di darti veramente i tuoi fiori mentre eri qui.

Vorrei avessimo avuto più tempo.

Sono consapevole ora più che mai che il tempo a disposizione con le persone che amiamo e ammiriamo è poco. Mi mancherà la tua onestà, la tua generosità, il tuo senso dell’umorismo, i tuoi incredibili doni. Mi mancherà il gono di condividere lo spazio con te sulla scena. Dedicherò il resto dei miei giorni a vivere come vivevi tu. Con grazia, coraggio e nessun rimpianto. “Questo è il vostro re?!” Sì. È. Lui! Rest In Power fratello.