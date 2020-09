Dopo aver letto il messaggio, il produttore aggiunge:

A posteriori si potrebbe pensare che questo messaggio sia così coinvolto per via dalla battaglia di Chad. Ma non penso sia vero. Penso che sia semplicemente dovuto al carattere di Chad, a com’era fatto. Era prima di tutto un leader e una persona che si prendeva cura degli altri, ed era in grado di farlo sia come interprete che come persona. In molti parlano di quanto intimidisse la sua persona quando entrava in una stanza. Devo ammettere che l’intensità del suo sguardo era senza paragoni. E vista l’intensità dello sguardo, il suo sorriso poteva illuminare il cielo.