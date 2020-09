Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Continua la crescita degli incassi al box-office italiano: il weekend è iniziato, sempre più cinema stanno riaprendo (nel rispetto del distanziamento sociale e delle norme di sicurezza, ovviamente), e grazie a blockbuster come Tenet e a fenomeni come After 2 anche il pubblico sta tornando in sala.

I cinema riaperti ora superano le 2300 unità (siamo vicini all’80% del potenziale rispetto a un anno fa), con oltre 2600 schermi. Ieri sono stati raccolti 678mila euro, per un totale di oltre centomila biglietti staccati.

A mantenersi in testa, da tre giorni a questa parte, è After 2, con oltre 362mila euro e un totale di 1.4 milioni di euro: ricordiamo che un anno fa il primo film superò i 6 milioni complessivi, e se questo sequel anche solo ci si avvicinasse sarebbe un risultato incredibile visto il periodo. Seconda posizione per Tenet, con 196mila euro: il dato è praticamente identico a quello del giorno prima, mentre la tenuta rispetto a una settimana fa è ottima (il calo è inferiore al 40%). Complessivamente, il film di Christopher Nolan ha superato i tre milioni di euro.

Terza posizione, più distante, per The New Mutants, che incassa 41mila euro (crescendo del 20% rispetto al giorno precedente) e sale a 115mila euro in tre giorni. Al quarto posto Onward – Oltre la magia incassa 14mila euro e sale a quasi 700mila euro complessivi.

Chiude la top-five Volevo nascondermi, con 11mila euro e un totale di 600mila euro.

INCASSI ITALIA 4/9/2020

AFTER 2 – € 362.220 / € 1.442.504 TENET – € 196.746 / € 3.171.121 THE NEW MUTANTS – € 40.945 / € 115.785 ONWARD – € 14.518 / € 698.146 VOLEVO NASCONDERMI – € 11.092 / € 598.618 GRETEL E HANSEL – € 7.246 / € 297.762 DOGTOOTH – € 6.598 / € 115.112 BALTO E TOGO – € 5.626 / € 9.908 NON CONOSCI PAPICHA – € 3.262 / € 42.071 MOLECOLE – € 3.100 / € 7.966

Fonte: Cinetel