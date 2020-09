Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Gli Eterni di Chloé Zhao 5 novembre 2020

L’attesa per, il prossimo film dei Marvel Studios dopo, è palpabile: in un mondo senza emergenza Coronavirus, infatti, il cinecomic sarebbe uscito tra poche settimane e invece dovremo aspettare l’anno prossimo.

Nel frattempo, però, grazie alle confezioni delle action figure riusciamo a dare una prima occhiata a uno dei personaggi del film, Ajak, interpretata da Salma Hayek. Dopo il concept di un anno fa, questa confezione ci mostra il personaggio nella sua interezza e include una descrizione:

Leader spirituale degli Eterni, Ajak può guarire gli altri ed è in grado di comunicare con i Celestiali.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

L’uscita è prevista per febbraio 2021.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti o sul forum!