, il nuovo film dicon protagonisti Andy Samberg e Cristin Milioti, arriverà nelle nostre sale dal 29 ottobre grazie a I Wonder Pictures.

Del resto del cast fanno parte anche J. K. Simmons, Meredith Hagner, Camila Mendes, Tyler Hoechlin e Peter Gallagher.

Qua sotto potete leggere il comunicato ufficiale con la sinossi e le prime immagini:

I WONDER PICTURES è lieta di annunciare che a partire dal 29 ottobre distribuirà sugli schermi italiani la commedia PALM SPRINGS di Max Barbakow con protagonisti Andy Samberg, Cristin Milioti, J. K. Simmons, Meredith Hagner, Camila Mendes, Tyler Hoechlin e Peter Gallagher.

PALM SPRINGS è diventato in breve tempo un cult negli USA, forte del successo di critica e pubblico raccolto in occasione del Sundance Film Festival, dove la pellicola è stata acquistata per oltre 17 milioni e mezzo di dollari da Neon e Hulu, segnando il record storico di vendita per un film al Sundance. La scatenata commedia arriverà finalmente in Italia il 29 ottobre con I WONDER PICTURES.

Romantica e divertente, PALM SPRINGS – Vivi come se non ci fosse un domani, segue le vicende di due sconosciuti, Nyles (Andy Samberg) e Sarah (Cristin Milioti), che si incontrano casualmente a un matrimonio a Palm Springs e restano bloccati in un loop temporale tra amore, disillusione e confusione.

La sinossi del film:

Quando lo spensierato Nyles e la riluttante damigella d’onore Sarah si incontrano casualmente ad un matrimonio a Palm Springs, le cose si complicano quando si trovano impossibilitati a scappare dal ricevimento, da sé stessi e, soprattutto, l’uno dall’altra.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra bei commenti!