Continua la crescita al box-office italiano: grazie all’uscita di After 2 e all’ottima tenuta di Tenet , oltre che alla fine dell’estate e alla riapertura di numerosi altri cinema nel weekend appena trascorso, gli incassi continuano a salire dando nuova speranza al settore.

In quattro giorni, tra il 3 e il 6 settembre, sono stati raccolti ben 3.1 milioni di euro, con oltre 447mila biglietti staccati: l’incremento rispetto alla settimana prima (quando è uscito Tenet) è di oltre il 33%. Gli schermi monitorati sono stati oltre 3200, 400 in più rispetto a una settimana fa, una quota dell’80% rispetto alla media dell’anno. Certo, gli incassi non sono saliti all’80% del potenziale, rimangono ancora molto bassi rispetto a un anno fa (ma meno rispetto al 2018): ci vorrà molto lavoro per cercare di tornare alla normalità, e l’impegno da parte di più distributori a far uscire altri titoli di richiamo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Al primo posto troviamo il fenomeno After 2, che incassa ben 1.5 milioni di euro nei quattro giorni del weekend. Grazie al sorprendente dato di mercoeldì, il totale sale a quasi 2.2 milioni di euro in cinque giorni (praticamente quanto aveva incassato Tenet la settimana prima), un risultato davvero inaspettato. ricordiamo che il primo film chiuse la sua corsa, un anno fa, con circa sei milioni di euro.

Seconda posizione per Tenet, che incassa altri 954mila euro e perde solo il 40% rispetto a una settimana fa, salendo a 3.7 milioni di euro. Ricordiamo che non è il periodo storico adatto per fare dei confronti, ma il dato è incoraggiante e la speranza della Warner è che il film di Nolan mantenga una buona tenitura (gli accordi con i cinema sono per farlo rimanere in sala parecchie settimane).

Terza posizione per The New Mutants, che incassa 208mila euro in quattro giorni, che diventano quasi 250mila in cinque giorni. Il film Disney/Fox delude, ma in questo caso la colpa non è da attribuire alla scarsa affluenza al cinema, quanto al passaparola e al poco rilievo dato all’uscita.

Segue Onward – Oltre la magia, con altri 102mila euro e un totale di 774mila euro, mentre chiude la top-5 Volevo nascondermi, con 59mila euro e un totale di 639mila euro.

INCASSI ITALIA 3-6/9/2020

AFTER 2 – € 1.527.960 / € 2.186.854 TENET – € 954.730 / € 3.733.024 THE NEW MUTANTS – € 208.273 / € 249.201 ONWARD – OLTRE LA MAGIA – € 102.353 / € 774.001 VOLEVO NASCONDERMI – € 59.702 / € 639.049 BALTO E TOGO – € 38.701 / € 38.701 DOGTOOTH – € 31.584 / € 133.547 GRETEL E HANSEL – € 30.648 / € 316.078 MOLECOLE – € 19.233 / € 20.737 LA CANDIDATA IDEALE – € 17.720 / € 45.548

Fonte: Cinetel