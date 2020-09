L’abbiamo appena vista al cinema innei panni di Kat, ma tra i tanti ruoli che hanno costellato la carriera dic’è quello di, l’alieno interpretato in Guardiani della Galassia Vol 2 di James Gunn.

Con il volume 3 all’orizzonte possiamo aspettarci il ritorno del personaggio?

“Vorrei, vorrei tanto. Adoro [Ayesha]” ha commentato l’attrice intervistata da Comicbook nel corso della promozione della pellicola di Christopher Nolan.

Ha poi aggiunto:

Dico sul serio, ho davvero adorato interpretarla. Ho amato girato quel film, lavorare con tutti e con James… è stato un lavoro molto divertente per me. Perciò lo spero. A volte ripenso al suo trono dorato e ai suoi abiti dorati, lì in attesa. Mi piacerebbe anche solo fare una fugace apparizione per un secondo. Lo adorerei tanto.