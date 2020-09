Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

A ottobre su Netflix arriverà la terza stagione di, ma intanto prosegue la lavorazione sul film live-action che avrà sempre per protagonista

L’attrice ha parlato con Collider descrivendo l’importanza del progetto:

Duane [Capizzi] che ha lavorato all’animazione è un genio e ha svolto un lavoro fenomenale nel creare questo mondo. Voglio dire, sono cresciuta con Carmen Sandiego, per lo più giocando al computer, ma non sapevo nulla di lei. Duane è riuscito a creare questa storia bellissima e intrecciata con un passato e tutto il resto. Per quanto riguarda il live-action l’idea è di creare più film, ma per cominciare è fondamentale che venga creata la storia di questo personaggio iconico che abbiamo sempre amato, no? Non sappiamo molto di lei, perciò ha bisogno di una storia solida di cui poterci innamorare. Questa è la sfida a cui stiamo lavorando, ma sono davvero emozionata e felice perché sta andando tutto alla grande.

Il noto cartone animato, che ha debuttato sulla piattaforma di streaming nel gennaio del 2019 (qui la recensione della prima stagione), trae ispirazione dall’omonima serie di videogiochi educativi. Il personaggio protagonista, doppiato in originale da Gina Rodriguez (Jane The Virgin), viaggia per il mondo con lo scopo di sventare i piani malvagi messi a punto dall’organizzazione denominata V.I.L.E.

La sceneggiatura sarà di Mark Perez (Game Night – Indovina chi muore stasera?).