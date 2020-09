Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Le nuove uscite di questa settimana non sono dei blockbuster (in realtà non lo saranno per alcune settimane, sempre che Wonder Woman 1984 non venga rinviato come si teme ), e questo si riflette ovviamente negli incassi. Rispetto a giovedì scorso, infatti, vi è stato un calo di circa il 35%, con 487mila euro complessivi e 67mila biglietti staccati.

In testa troviamo ancora After 2, con 139mila euro e un totale di ben 3.1 milioni di euro. Seconda posizione per Tenet, con 120mila euro e una buona tenuta: il film sale a ben 4.3 milioni di euro, per un totale di 600mila spettatori.

Apre al terzo posto il film evento Break the Silence: The Movie, con 111mila euro e la miglior media (dovuta a un biglietto più costoso). In quarta posizione, molto distante, troviamo The New Mutants con altri 18mila euro e un totale di 368mila euro.

Le altre nuove uscite si piazzano nella seconda metà della top-ten: al quinto posto apre Non odiare, con 14mila euro, The Vigil apre al sesto posto con 13mila euro, Le sorelle Macaluso al settimo con 13mila euro (e la miglior media della classifica, ma in un totale di una cinquantina di sale). Ottava posizione per Chiamate un dottore!, con 7.405 euro, mentre Onward – Oltre la magia si piazza al nono posto e incassa 5.400 euro, per un totale di 818mila euro. Chiude la top-ten Dreambuilders: la fabbrica dei sogni, con 5.300 euro.

INCASSI ITALIA 10/9/2020

AFTER 2 – € 139.728 / € 3.133.276 TENET – € 120.536 / € 4.300.388 BREAK THE SILENCE: THE MOVIE – € 110.938 / € 110.938 THE NEW MUTANTS – € 18.106 / € 368.909 NON ODIARE – € 14.086 / € 14.086 THE VIGIL – € 13.718 / € 13.718 LE SORELLE MACALUSO – € 13.438 / € 14.195 CHIAMATE UN DOTTORE – € 7.405 / € 7.405 ONWARD – OLTRE LA MAGIA – € 5.464 / € 818.508 DREAMBUILDERS – € 5.321 / € 5.321

Fonte: Cinetel