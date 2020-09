Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

ha una data d’uscita: il nuovo film di, prodotto nell’ambito del colossale accordo di cinque anni con Netflix , arriverà sulla piattaforma streaming l’11 dicembre.

A dare la notizia lo stesso Murphy, che ha diffuso uno scintillante poster del musical. Sui neon raffigurati vediamo i nomi delle stelle che parteciperanno al film, e sono tutte grandi star: Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman, Keegan Michael-Key, Andrew Rannells, Ariana DeBose, Kerry Washington, oltre alla nuova arrivata Jo Ellen Pellman.

Tratto dal musical di Broadway del 2018 scritto da Chad Beguelin e Bob Martin, The Prom è il terzo lungometraggio di Murphy (che ha una carriera televisiva ben più proficua, tra le serie a cui ha lavorato quest’anno citiamo la seconda stagione di The Politician, Hollywood, Ratched). La storia è quella di una ragazza del liceo che vuole portare la sua fidanzata al ballo scolastico, ma la città retrograda in cui vive glielo impedisce. Riceve l’aiuto di cui ha bisogno da un vivace gruppo teatrale che viaggia da New York City alla sua piccola cittadina nell’indiana.

Le riprese del film sono terminate poco prima del lockdown, e l’uscita del poster e l’annuncio di una data d’uscita lasciano immaginare che recentemente si siano concluse anche le riprese aggiuntive.