Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Black Widow

Total Film ha dedicato la copertina del magazine (per gli abbonati) a, atteso cinecomic targato Marvel Studios con protagonista

Potete vedere la copertina qua sotto:

Check out the brand new Total Film subscriber cover for Marvel Studios' #BlackWidow! Pubblicato da Marvel Studios su Lunedì 14 settembre 2020

Nell’intervista in questione, Scarlett ha parlato non solo di aspetti riguardanti i personaggi del film ma anche di come la pellicola rifletta molto alcune tematiche sociali affrontate negli ultimi anni, riguardo in particolare al Time’s Up e al MeToo:

Penso che questo film rifletta molto tutto quello che è successo grazie ai movimenti Time’s Up e MeToo. Sarebbe stato un vero spreco non alludere a tutto questo nel film. Penso che in particolare per Cate (Shortland, la regista) fosse importante realizzare un film di donne che si aiutano a vicenda e che si sollevano facendosi forza l’un altra aiutandosi a uscire da situazioni difficili. Un giorno qualcuno mi ha chiesto se Natasha fosse femminista. Ma certo che lo è, mi sembra ovvio. Una domanda abbastanza stupida.

Una riflessione condivisibile e decisamente ovvia, vista la travagliata storia del personaggio, voi cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire l’identità di Taskmaster in Black Widow?

Vi ricordiamo che il film con protagonista Scarlett Johansson sarà nei cinema a partire dal 6 novembre 2020, dopo uno slittamento di 7 mesi a causa dell’emergenza Coronavirus.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Facebook