Il premio Oscare il suo collega Datari Turner hanno siglato un accordo di produzione con laper lo sviluppo e la produzione di nuovi film.

Il primo progetto che Foxx e Turner produrranno per lo studio secondo il nuovo accordo sarà un nuovo thriller d’azione scritto da Juel Taylor e da Tony Rettenmaier, di cui Foxx sarà anche protagonista.

“Jamie Foxx non è solo uno degli attori di maggiore talento e più rinomati al mondo, ma è anche una fonte inesauribile di idee. In quanto compagnia siamo stati fortunati di lavorare con Jamie in Baby Driver e Amazing Spider-Man, ma la sua creatività di produttore è il suo ruolo più elettrizzante in assoluto” ha commentato Sanford Panitch, Presidente di Sony Pictures Motion Picture Group.

Dopo Project Power per Netflix, l’attore sarà in Soul, il nuovo film Pixar atteso per il 20 novembre per cui ha dato la voce al protagonista.

La trama segue le vicende di Joe Gardener, un appassionato di jazz che sogna da sempre di suonare in un prestigioso locale di New York. Improvvisamente, dopo 20 anni di tentativi, finalmente ottiene ciò che vuole, esce in strada, finisce in un tombino e… muore. La sua anima si separa dal suo corpo e va così nell’aldilà.

Un altro film in cui l’attore reciterà molto presto e per cui si sta preparando sarà il film biografico incentrato su Mike Tyson, il noto pugile statunitense, per cui Foxx si sta allenando già da tempo.

Fonte: Deadline