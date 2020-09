Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Secondo quanto riportato da Deadline (Joker, Atlanta),(Cena con delitto, Sorry to Bother You),(Da 5 Bloods, The Good Fight) e(Watchmen) sarebbero entrati a far parte del cast di, western prodotto da Netflix.

Jeymes Samuel, cantautore statunitense noto con il nome The Bullitts farà il suo debutto alla regia con questo progetto che segue un fuorilegge chiamato Nat Love (Majors) che viene a scoprire che l’uomo responsabile della morte dei suoi genitori avvenuta due decenni prima è stato rilasciato dal carcere e si riunisce alla sua banda per rintracciare il nemico e cercare vendetta.

Jay-Z, che ha già collaborato con Samuel alla colonna sonora di Il Grande Gatsby di Baz Luhrmann, produrrà il progetto insieme a James Lassiter, Lawrence Bender e a Jeymes Samuel.

Del cast fanno parte anche Danielle Deadwyler (Watchmen, Atlanta), Edi Gathegi (X-Men: L’Inizio, StartUp), RJ Cyler (Cocaine – La vera storia di White Boy Rick , Power Rangers), Idris Elba e Jonathan Majors.

Jay-Z, James Lassiter, Lawrence Bender e lo stesso Samuel si occuperanno anche di produrre il lungometraggio.

Cosa ne pensate di questo progetto western targato Netflix? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!