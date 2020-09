(Gone Girl – l’amore bugiardo, Avengers: Infinity War) ha parlato del nuovo Ghostbusters insieme a Collider spiegando alla testata di aver provato una certa titubanza quando si è trattato di dover accettare la parte che le era stata offerta nella pellicola diretta da Jason Reitman.

Ecco cosa ha detto l’attrice:

L’essere incastonata in una sorta di archetipo narrativo era sicuramente una delle mie più grandi preoccupazioni quando mi hanno contattato per la prima volta. Penso a Dee Wallace in E.T. una splendida attrice che è diventata un po’ l’archetipo per le mamme nei blockbuster. Ci ho pensato, ma Jason è decisamente più sveglio di così. Jason appartiene a un’altra generazione e ha scritto cose divertenti per tutto il cast ed è per questo che ho accettato la parte. Sai, il mio personaggio ha una personalità, senso dell’umorismo e sarà anche impegnata con l’azione, cosa che ho trovato davvero divertente. In pratica è come se fossi una Ghostbusters una roba fantastica considerato che sono cresciuta con questo film.