Tenet di Christopher Nolan 26 agosto 2020

In occasione di una riunione con gli investitori, l’amministratore delegato di IMAX, Richard Gelfond, ha commentato l’uscita cinematografica diesponendosi anche sull’opzione del premium video on demand per i blockbuster di Hollywood.

“Dove c’era sicurezza e capienza, è andato estremamente bene” ha commentato Gelfond prima di esprimere un parere sulla situazione americana:

Negli Stati Uniti i risultati sono stati più deboli ed era prevedibile visto che i cinema avevano appena cominciato a riaprire. Il piano era di farli aprire in tutto il mondo e poi avere dei film a ruota. Nel resto del mondo è andato molto bene mentre negli Stati Uniti non c’è stata molta sensibilizzazione, perciò è partito più lento, ma magari dimostrerà di avere costanza man mano.

Decisamente meno ottimistico è stato il parere sul premium video on demand, riferendosi all’uscita digitale di Trolls World Tour e Mulan:

Credo che gli studi abbiano preso un impegno con le uscita cinematografiche, lo hanno dichiarato. Il PVOD è un fallimento, i risultati non sono stati buoni durante una pandemia, quindi figuriamoci in un contesto normale. Lo streaming è un’alternativa, specialmente per i film di budget medio, ma il solo PVOD non può funzionare.

Cosa ne pensate delle parole dell’AD di IMAX a proposito di Tenet? Ditecelo nei commenti!