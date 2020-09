Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Avengers: Infinity War di Anthony Russo 25 aprile 2018

ha fatto il suo debutto nell’Universo Cinematografico Marvel ininterpretando Proxima Media Nox con la performance capture.

L’attrice, che presto vedremo in Ghostbusters: Legacy, ha prima di tutto parlato dei motivi dietro la decisione di accettare il lavoro per la Marvel:

Francamente, se vuoi durare in questo settore, devi fare due conti. Ho indubbiamente pensato al salto dal mondo televisivo autoriale al progetto più commerciale mai esistito. […] La lavorazione è stata diversa da qualunque cosa abbia mai fatto, perciò è stata difficile. Però mi chiedono di parlarne continuamente e ho firmato più autografi per quel film che per tutti gli altri miei lavori messi insieme.

Sulla possibilità di tornare a interpretare il personaggio nonostante sia morto:

Questo è esattamente il tipo di discorso che il mio agente porta avanti durante delle trattative per lavori come questo. Sì, vogliono delle garanzie che dell’eventuale lavoro aggiuntivo non sia da escludere. Quindi sì, assolutamente.

Avengers: Infinity War è arrivato al cinema ad aprile 2018 diretto dai fratelli Russo. Qui trovate la scheda del film.

Questa la sinossi: