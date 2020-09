Dopo una serie di nuove foto, Total Film ci regala alcune interviste alle protagoniste di, il cinecomic Marvel che ha al momento un destino incerto

Florence Pugh, che interpreta Yelena, ha sottolineato la maturità del cinecomic visti i temi trattati:

La cosa che mi emoziona è che donne e ragazze in tutto il mondo vedranno il film e assisteranno alla storia di un abuso che viene messo in discussione dalle sue stesse vittime. È elettrizzante che un film Marvel raggiunga questi livelli.

La regista Cate Shortland ha paragonato invece Natasha Romanoff a un celebre personaggio:

Natasha è un po’ come la Clarice di Jodie Foster in Il silenzio degli innocenti. È fantastico perché quando ha in mano la pistola, trema. Ma è molto tosta all’interno e resiliente. Volevo apportare questo aspetto al personaggio, in modo tale da non limitarsi a vederla uscire da certe situazioni sapendo che ce farà. Dovevamo vedere la sua determinazione e la sua grinta.