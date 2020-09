Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

I Pinewood Studios puntano in grande. Gli studi cinematografici del Buckinghamshire, nel Regno Unito, hanno annunciato una grande espansione grazie alla costruzione di una nuova struttura di 32500 metri quadrati che ospiterà un’attrazione per visitatori intitolata

La compagnia ha dichiarato che ci sarà bisogno di 450 milioni di sterline raccolti da investitori privati per portare a termine l’operazione. La stima è che la nuova struttura possa creare 3500 nuovi posti di lavoro e immettere 230 milioni di sterline nell’economia locale e 125 milioni nell’industria del turismo.

È di settembre la notizia che i Pinewood Studios hanno siglato un accordo con la Walt Disney Co. che durerà almeno dieci anni e che prevede che la Disney occupi quasi tutti i teatri di posa, i backlot e le altre strutture di produzione interne. La nuova espansione prevede anche la costruzione di nuovi teatri di posa.

Di recente ai Pinewood Studios sono state ospitate le riprese di Dolittle, 1917, Morbius, Artemis Fowl, Bad Boys For Life, The Gentlemen, Sonic, Black Widow e No Time to Die. Sin dal 2020, un terzo di tutti i film con un budget superiore ai 100 milioni di dollari è stato girato in uno degli studi di proprietà del Pinewood Group.

Nel frattempo il Dipartimento per il digitale, la cultura, i media e lo sport del Regno Unito ha stanziato un fondo di recupero del valore di 500 milioni di sterline per favorire la ripartenza di progetti televisivi e cinematografici. Il regolamento per accedere al contributo, disponibile sul sito ufficiale, prevede che i progetti debbano essere chiaramente inglesi, favorire stage pagati e assecondare requisiti di diversificazione.