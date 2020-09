Nolan North, il doppiatore di Nathan Drake nella saga videoludica di Uncharted, è tornato a parlare del film tratto dal popolare franchise di cui, qualche giorno fa, abbiamo potuto ammirare delle foto rubate dal set ( le trovate qua ).

Il voice actor ha commentato circa il fatto di non essere stato minimamente coinvolto nel progetto e di quello che si aspetta dall’adattamento:

Non sono stato contattato dalla produzione. In parte mi sta benissimo, in parte penso “sarebbe stato carino se mi avessero chiamato”. Ma va bene così. Non vedo l’ora di vederlo e penso che anche le persone dovrebbero avere un’attitudine simile. Non abbiamo mai visto Nathan Drake a 20 anni e Sully a 40. Potrebbe essere interessante. Mi piace molto il fatto che hanno adottato una prospettiva differente e non vedo davvero l’ora di vedere cosa scapperà fuori. Tom Holland e Mark Wahlberg mi piacciono molto […] Il casting è molto intelligente. Credo che ingaggiare qualcuno con le stesse sembianze di Nathan Drake e adattare direttamente uno dei videogame sarebbe stato un errore. I videogame sono già dei film a modo loro. Continuate così. Prendetevi delle licenze artistiche. Fatemi vedere Nathan Drake a 20 anni.