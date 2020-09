Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Dopo il Leone d’Oro Nomadland si aggiudica anche il premio del pubblico al Toronto Film Festival : il film di Chloe Zhao con Frances McDormand, in un anno normale, avrebbe quindi tutte le carte in regola per diventare il favorito alla corsa agli Oscar essendo questi due premi fondamentali nella stagione dei premi. È anche la prima volta che Leone d’Oro e Premio del Pubblico del TIFF coincidono (un anno fa a Toronto vinse Jojo Rabbit, sempre Searchlight).

Da notare come One Night in Miami di Regina King abbia ottenuto il titolo di primo frontrunner per il premio, mentre Beans sia il secondo.

Ecco gli altri vincitori a Toronto:

People’s Choice: Nomadland First Runner Up: One Night in Miami… Second Runner Up: Beans

People’s Choice Documentary: Inconvenient Indian

Midnight Madness: Shadow in the Cloud

Changemaker Award: Black Bodies

Amplify Voices Award for Best Canadian Feature Film:​ ​Inconvenient Indian

Special Mention:​ ​Fauna

Amplify Voices Award: ​The Disciple

Amplify Voices Award:​ ​Night of the Kings

Special Mention: ​Downstream to Kinshasa

Kate Winslet e Anthony Hopkins hanno ricevuto il TIFF Tribute Actor Award, altri riconoscimenti sono andati a Chloe Zhao, Mira Nair, Terence Blanchard e Tracey Deer.

Trovate tutte le nostre recensioni da Toronto in questa pagina.