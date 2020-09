Secondo quanto riportato da Deadline Netflix avrebbe acquisito i diritti di(The Hunt For Atlantis), opera letteraria scritta da Andy McDermott che presto avrà un suo adattamento cinematografico.

Aaron Berg si occuperà della sceneggiatura, mentre Matt Reeves (The Batman) e Adam Kassan si occuperanno della produzione attraverso la 6th & Idaho.

Tra i produttori figurano anche Mike Landry e lo stesso sceneggiatore Aaron Berg.

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale dell’opera letteraria:

Un’isola situata oltre le colonne d’Ercole, sommersa da un tremendo cataclisma. Una civiltà florida e potente, devota al culto del dio Poseidone, scomparsa con tutti i suoi tesori più di undicimila anni fa. È il mito di Atlantide… Ma si tratta davvero di una semplice leggenda? Non la pensa così una giovane e brillante archeologa di New York, Nina Wilde, i cui genitori hanno pagato con la vita l’ossessione per quel mito, quando erano a un passo dalla sensazionale scoperta. Dopo dieci anni di tenaci e disperate ricerche, Nina è convinta di aver individuato la posizione della città perduta, e quando Kristian Frost, miliardario norvegese proprietario di avanzatissimi laboratori di ricerca genetica, si offre di finanziare la spedizione, sembra che nulla la possa più fermare. Con l’aiuto della figlia del suo mecenate, la bellissima Kari Frost, e di Eddie Chase, ex SAS inglese, la missione ha inizio. Ma c’è qualcuno che è pronto a tutto pur di fermarli. La spedizione di ricerca diventa così una rocambolesca corsa contro il tempo dalla giungla amazzonica alle montagne del Tibet, dalle strade di Manhattan alle profondità dell’oceano. Una sfida epocale in cui il Bene dovrà assumere i tratti del Male per salvare le sorti dell’umanità. Perché con Atlantide è rimasto sepolto un segreto letale, un segreto che non deve finire nelle mani sbagliate…