È ancoraa dominare la classifica italiana per il quarto weekend consecutivo: il film di Christopher Nolan, in mancanza di nuove uscite in grado da fungere da richiamo, vince un finesettimana caratterizzato da un nuovo calo negli incassi. Crescono invece i cinema aperti (circa l’80% delle sale potenziali).

Complessivamente, nei quattro giorni sono stati raccolti 1.5 milioni di euro (in calo di oltre il 30% rispetto ai 2.3 di una settimana fa), per un totale di 325mila biglietti staccati.

Tenet, dicevamo, rimane in testa alla classifica con altri 435mila euro e ottiene la miglior media per sala, calando del 31% rispetto a una settimana fa e salendo così a 5.5 milioni di euro in incassi totali.

Seconda posizione ancora una volta per After 2, che incassa altri 197mila euro (perdendo il 65%, a dimostrazione che il titolo è riuscito a essere frontloaded anche in questo periodo di pandemia) e sale così a 3.9 milioni di euro. Terza posizione per Il meglio deve ancora venire, con 121mila euro e un totale di 188mila euro (grazie alle anteprime estive).

Quarta posizione per Jack in the Box, che debutta con 117mila euro, mentre apre al quinto posto Miss Marx, che incassa 113mila euro. Sesto posto per Non odiare, che tiene molto bene e incassa 92mila euro, per un totale di 260mila euro. Al settimo posto Le sorelle Macaluso tiene benissimo (-13%) e incassa 81mila euro, per un totale di 219mila euro.

Apre all’ottavo posto Mister Link, con 57mila euro, mentre al nono posto The New Mutants incassa 51mila euro e sale a 545mila euro complessivi. Chiude la top-ten Onward – Oltre la magia, con 42mila euro e un totale di 920mila euro. Il film Pixar, nonostante fosse una nuova uscita, è stato chiaramente percepito come “vecchio” visto il forte ritardo con cui è arrivato in sala a causa del lockdown (nel frattempo era già disponibile in digitale all’estero).

INCASSI ITALIA 17-20/9/2020

TENET – € 435.107 / € 5.487.537 AFTER 2 – € 197.934 / € 3.915.171 IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE – € 121.433 / € 188.426 JACK IN THE BOX – € 116.921 / € 116.921 MISS MARX – € 113.139 / € 114.340 NON ODIARE – € 92.237 / € 260.459 LE SORELLE MACALUSO – € 81.475 / € 219.950 MISTER LINK – € 57.332 / € 57.332 THE NEW MUTANTS – € 51.658 / € 545.359 ONWARD: OLTRE LA MAGIA – € 42.296 / € 920.581

Fonte: Cinetel