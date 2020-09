Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Variety annuncia che la canzone di(The Trial of the Chicago 7), il nuovo film scritto e diretto dache Netflix ha acquistato dalla Paramount Pictures per ben, proverà a gareggiare per accaparrarsi l’Oscar.

Si tratta di “Hear My Voice“, interpreta da Celeste e da lei scritta con il compositore del film Daniel Pemberton.

Il giornale ha inoltre pubblicato un pezzo in cui analizza le possibilità del film agli Oscar precisando che il ricchissimo cast potrebbe rivelarsi un bel grattacapo per Netflix, che dovrà decidere su chi puntare in campagna promozionale.

Il processo ai Chicago 7, come abbiamo visto, uscirà al cinema anche in Italia a partire dal 30 settembre, per poi arrivare in streaming il 16 ottobre.

La sinossi:

Quella che doveva essere una manifestazione pacifica alla convention del partito democratico statunitense del 1968 si è trasformata in una serie di scontri violenti con la polizia e la Guardia nazionale. Gli organizzatori delle proteste, tra cui Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden e Bobby Seale, sono stati accusati di cospirazione e incitamento alla sommossa in uno dei processi più noti della storia americana.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!