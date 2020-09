Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Sony Pictures ha diffuso la nuova sinossi di, il film condiretto dae che avrebbe già dovuto essere nei cinema se non fosse stato rimandato a causa dell’emergenza coronavirus.

La sinossi svela ulteriori dettagli sulla trama, come potete leggere qui di seguito:

Oltre il nostro mondo, ce n’è un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite una tempesta di sabbia inaspettata dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. I soldati sono scioccati di scoprire che questo ambiente ignoto e ostile è dimora di mostri enormi e terrificanti immuni alle loro armi da fuoco. Nella sua disperata battaglia per la sopravvivenza, la squadra incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere a queste potenti creature. Mentre Artemis e Hunter iniziano ad acquistare fiducia reciproca, lei scopre di essere parte di una squadra comandata dall’Ammiraglio (Ron Perlman). Affrontando un pericolo così grande da minacciare di distruggere il loro mondo, i coraggiosi guerrieri uniscono le loro abilità uniche per fare squadra e combattere per l’ultima volta.

Il film sarà nei cinema statunitensi il 23 aprile 2021, lo stesso giorno in cui approderà in sala Last Night in Soho di Edgar Wright.

Il franchise videoludico, che ha debuttato oltre un decennio fa, è incentrato, naturalmente, sulla caccia ai mostri.

Prima di Monster Hunter, Anderson ha diretto due episodi della serie Origin e prima ancora Resident Evil: The Final Chapter, ultimo capitolo del franchise proprio con Milla Jovovich.