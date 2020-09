Quante possibilità ci sono per un sequel di, il film tratto dalla serie di romanzi Enola Holmes Mysteries scritti da Nancy Springer con protagonistanelle vesti della sorella di Sherlock?

La pellicola è disponibile da ieri su Netflix, perciò è presto per scoprire i risultati e per valutarne il successo, ma intanto Deadline ha chiesto un parere alla protagonista e produttrice Brown e al regista Harry Bradbeer.

Vi riportiamo le loro dichiarazioni a seguire:

BRADBEER: Beh, insomma… se ne avessimo la possibilità, certo [ride]. Quella decisione deve essere ancora presa, ma credo sarebbe davvero emozionante.

BROWN: Sì, c’è un’altra parte della storia da raccontare, la storia non è ancora finita. Non è cresciuta, non c’è stata una conclusione. Credo che sarà sempre in continua evoluzione, ma credo ci sia altro da mostrare sullo schermo. Io e Harry abbiamo adorato lavorare insieme, perciò deve assolutamente succedere. Harry, dobbiamo mandare un’email…

BRADBEER: Sì, assolutamente.