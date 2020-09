In attesa di vedereal cinema (l’uscita è stata recentemente spostata al 7 maggio 2021) la Mattel ha diffuso in rete le immagini di due nuove Barbie dedicate proprio alla supereroina Marvel interpretata da Scarlett Johansson.

Queste due Barbie, alte 11,5″, mostrano entrambi i costumi della supereroina intravisti anche nei vari materiali promozionali: la tuta nera e la tuta bianca.

Trovate le immagini dei prodotti nella gallery qua sotto:

Di recente la co-star del cinecomic David Harbour ha commentato così lo slittamento dell’uscita del film Marvel:

Mi dispiace. Dovrete aspettare fino a maggio 2021 per infilare una cannuccia nel mio casco e sorseggiare la vostra Coca Zero e ammirare come Guardiano rosso riesca a mettere tutta la sua abbondanza in quel super costume.