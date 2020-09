Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Joseph Kosinski ( Tron: Legacy ) ha scelto i protagonisti del suo prossimo film, intitolatoe prodotto per Netflix.

Deadline rivela infatti che Chris Hemsworth (Tyler Rake), Miles Teller (Top Gun: Maverick) e Jurnee Smollett (Birds of Prey) sono entrati ufficialmente nel cast della pellicola, che è stata scritta da Rhett Reese e Paul Wernick (Zombieland, Deadpool) basandosi sul racconto breve di George Saunders intitolato “Escape from Spiderhead”.

Nessuna notizia su quali personaggi interpreteranno gli attori.

Spiderhead è una storia fantascientifica ambientata in un futuro prossimo nel quale i prigionieri possono diminuire la propria pena accettando di fare da cavie umane per testare nuovi farmaci che alterano le emozioni. I due prigionieri al centro della storia partecipano al test di un farmaco in grado di creare l’emozione dell’amore.

Il racconto è stato pubblicato nel 2010 sul New Yorker, e poi nell’antologia di successo The Tenth of October.

A produrre la pellicola Hemsworth, Reese & Wernick, Eric Newman della Screen Arcade, Oren Katzeff e Geneva Wasserman dei The New Yorker Studios, e Tommy Harper e Jeremy Steckler.