Dopo il brusco calo delle ultime settimane, lo scorso weekend gli incassi italiani sono tornati a crescere grazie all’uscita di, a dimostrazione che il prodotto di richiamo è indispensabile per riportare il pubblico in sala. Le sale che hanno riaperto sono ormai stabilmente sopra l’80% del potenziale (il che lascia immaginare che i cinema che non riapriranno mai saranno quasi il 20%).

Complessivamente in quattro giorni sono stati raccolti 2.4 milioni di euro, per un totale di 380mila biglietti staccati: una crescita di oltre il 50% rispetto a una settimana fa, quando sono stati incassati 1.5 milioni di euro e 239mila ingressi.

In testa troviamo Il giorno sbagliato, con 407mila euro e un’ottima media (la seconda della classifica). Seconda posizione per Padrenostro: il film con Pierfrancesco Favino incassa 362mila euro, sfiorando la prima posizione sabato e domenica (e ottenendola come numero di ingressi).

Scende al terzo posto Tenet, che tiene ancora benissimo (-17%) e raccoglie altri 361mila euro, portandosi a un totale di sei milioni di euro. Ricordiamo che Dunkirk arrivò a 8.8 milioni di euro a fine corsa.

Apre al quinto posto Endless, con 276mila euro che diventano 309mila in cinque giorni. Al quinto posto Waiting for the Barbarians incassa 175mila euro: il film con Johnny Depp ottiene la miglior media della classifica.

Sesta posizione per Miss Marx, che tiene molto bene e incassa 102mila euro salendo a 266mila euro complessivi. Crolla al settimo posto After 2, con 87mila euro e un totale di 4 milioni di euro (il primo film chiuse a 6.3 milioni di euro).

Crescono gli incassi di Mister Link, che incassa 78mila euro e sale a 152mila euro complessivi: è un segnale interessante per il pubblico delle famiglie. Nona posizione per Il meglio deve ancora venire, con 75mila euro e un totale di 312mila euro, mentre Jack in the box chiude la top-ten con 70mila euro e un totale di 234mila euro.

INCASSI ITALIA 24-27/9/2020

IL GIORNO SBAGLIATO (UNHINGED) – € 407.556 / € 407.556 PADRENOSTRO – € 362.535 / € 362.535 TENET – € 361.785 / € 6.040.478 ENDLESS – € 276.022 / € 309.955 WAITING FOR THE BARBARIANS – € 175.495 / € 175.495 MISS MARX – € 102.666 / € 266.512 AFTER 2 – € 87.614 / € 4.075.524 MISTER LINK – € 78.542 / € 152.910 IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE – € 75.528 / € 312.790 JACK IN THE BOX – € 70.128 / € 234.155

Fonte: Cinetel