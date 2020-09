Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Da Murphu’s Multiverse (una fonte piuttosto affidabile quando si parla di produzioni Marvel) arrivano alcuni dettagli su

Ricordate le foto trapelate dal set lo scorso giugno? Ebbene, stando al sito il set rappresenta la Valle del Drago Dormiente, la dimora di Fin Fang Foom, Makluan, un alieno mutaforme che ha l’aspetto di un drago cinese antropomorfo.

A quanto pare Foom ricoprirà un ruolo centrale nella trama del film e la valle sarà protetta da un gruppo di discendenti di antichi guerrieri. Hanno il compito di sorvegliare il sonno della creatura per evitare che il mondo venga distrutto e a quanto pare sono anche dotati di poteri magici.

Il villaggio è governato da un anziano che dovrebbe essere noto come “Huang Bo” e accanto a lui dovrebbe esserci un’altra protettrice, il personaggio interpretato da Michelle Yeoh.

Il sito non rivela ulteriori dettagli per non rivelare nulla di troppo spoileroso, ma preannuncia altre sorprese per i lettori di fumetti.

Il film Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings uscirà il 9 luglio 2021 e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo). Sarà il secondo film Marvel del 2021 dopo Gli Eterni.

Tony Leuing interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu sarà il protagonista Shang-Chi. Nel cast anche Awkwafina.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

Quanto attendete Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings e che ne dite della pellicola che Wong faccia un’apparizione? Ditecelo nei commenti!