In realtà dire che la, la conferenza dei fan Disney, sia stata “rimandata” al 2o22 non è corretto al 100% perché effettivamente le date della manifestazione non erano ancora uscite.

Ma trattandosi di un evento a cadenza biennale ed essendosi svolta l’ultima edizione dal 23 al 25 agosto del 2019, si sarebbe dovuta tenere grossomodo nello stesso periodo del 2021.

La Disney, dato il contesto storico e gli esiti ancora molto incerti circa l’andamento della pandemia di nuovo Coronavirus partita dalla Cina, ha dunque deciso di fissare l’evento direttamente al 2022 che si terrà all’Anaheim Convention Center dal 9 all’11 settembre.

Come potete vedere dal tweet qua sotto, si prospettano grandi cose perché nel 2022 la Disney compirà ben 100 anni.

An update regarding #D23Expo: The Ultimate Disney Fan Event: pic.twitter.com/4v6cG8AvOA — Disney D23 (@DisneyD23) September 28, 2020

Ma la D23 non sarà l’unico, grande evento che si terrà nel 2022 in California.

Un paio di settimane prima, dal 18 al 21 agosto del 2022, il Convention Center di Anaheim ospiterà infatti la Star Wars Celebration. La festa del fandom di Guerre Stellari si sarebbe dovuta tenere quest’anno, ma l’emergenza nuovo Coronavirus e le relative linee guida di pubblica sicurezza hanno suggerito agli organizzatori di percorrere una strada atta alla massima tutela dello staff e dei partecipanti. Bisogna anche sottolineare che sarebbe stato alquanto complicato organizzare un evento come la Star Wars Celebration che è dedicato tanto al ricco passato della saga, quanto al futuro del franchise. Futuro che, allo stato attuale delle cose, vede in arrivo solo la seconda stagione di The Mandalorian su Disney+.

Cosa ne pensate? Potete dire la vostra, come sempre, nello spazio dei commenti in calce a questa notizia.

Vi invitiamo a prendere visione di quanto indicato sul sito del Ministero della Salute in merito al nuovo Coronavirus.

Trovate tutte le notizie legate all’emergenza nuovo Coronavirus in questo archivio.