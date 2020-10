La lettera di Christopher Nolan, James Cameron e gli altri giganti di Hollywood al Congresso: “I cinema rischiano di soccombere”

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Che il cinema non se la stia passando bene per colpa del nuovo Coronavirus che dalla Cina si è poi propagato in tutto il mondo lo sappiamo, purtroppo, molto bene.

Se, però, in Europa e in altre aree del pianeta dei timidi segnali di ripartenza ci sono stati, con il “paradosso cinese” di un box office che, proprio nella nazione dove tutto ha avuto inizio, tocca già cifre considerevoli, negli Stati Uniti la situazione è ancora alquanto tragica. Con le sale di New York e della contea di Los Angeles ancora chiuse, si è innescata una reazione a catena che ha portato quasi tutte le major a rimandare le principali uscite dei vari blockbuster al 2021. Pertanto, i cinema americani tornati in attività si ritrovano ad operare in passivo proprio per la mancanza di tentpole di richiamo, elemento, questo, che ha avuto e sta avendo delle ripercussioni nefaste anche nei mercati internazionali, italiano incluso ovviamente.

Deadline ha pubblicato la lettera firmata dalla Directors Guild of America, la National Association of Theatre Owners, la Motion Picture Association e dozzine di giganti dell’industria che è stata indirizzata al Congresso degli Stati Uniti. Nello specifico, si richiede al leader di maggioranza dei senatori Mitch McConnell, alla Presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi, al leader dei senatori democratici Chuck Schumer e al membro repubblicano della Camera dei Rappresentanti per lo stato della California Kevin McCarthy di reindirizzare i fondi non ancora assegnati dal CARES act, il Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act da 2.2 trilioni di dollari voluto dall’amministratore Trump per sostenere gli americani durante la pandemia del nuovo Coronavirus. La maggior parte dei benefit previsti, si sono esauriti a luglio e nonostante le varie amministrazioni degli stati americani abbiano cercato di provvedere con soluzioni autonome, si è comunque trattato di misure insufficienti a coprire i bisogni.

Nella lettera, firmata fra gli altri da Christopher Nolan, James Cameron, Clint Eastwood e Michael Bay, viene sottolineato che “l’esperienza cinematografica è fondamentale per la vita americana. I cinema sono uno strumento di unificazione dove abili storyteller hanno modo di mostrare i loro traguardi cinematografici. Un’esperienza insostituibile con un impatto culturale fondamentale fatto grazie ad attività come i cinema che sono degli effettivi ‘moltiplicatori di forza’ economica”. In aggiunta ai 150.000 posti di lavoro creati dal settore delle sale e delle multisala, vanno considerati quelli di un indotto composto da addetti alla distribuzione cinematografica, al marketing e alla produzione, in aggiunta ai negozi situati nei paraggi, o all’interno, dei multisala.

Stando alla lettera, il 93% degli esercizi ha avuto delle perdite pari al 75% nel secondo quarto del 2020 e, se il trend resterà questo, il 69% delle sale di piccole e medie dimensioni saranno obbligate a dichiarare bancarotta o a chiudere definitivamente i battenti. E il 66% della forza lavoro andrà perso.

Il concetto chiave espresso dalla lettera è lapidario: “In assenza di una soluzione disegnata per far fronte alle circostanze, i cinema potrebbero non sopravvivere all’impatto della pandemia”.

Ecco, a seguire, la lista integrale dei firmatari dell’appello all’amministrazione statunitense:

John Fithian, President & CEO, NATO

Russ Hollander, National Executive Director, DGA

Charles Rivkin, Chairman & CEO, MPA

Thomas Schlamme, President, DGA

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Agustin Almodovar

Pedro Almodovar

Wes Anderson

Judd Apatow

Jon Avnet

Sean Baker

Noah Baumbach

Michael Bay

Susanne Bier

Barbara Broccoli

James Cameron

Antonio Campos

Damien Chazelle

Jon M. Chu

Sofia Coppola

Alfonso Cuarón

Lee Daniels

Dean Devlin

Clint Eastwood

Andrew Erwin

Jon Erwin

Paul Feig

Shana Feste

Scott Frank

Cary Joji Fukunaga

Greta Gerwig

Evan Goldberg

Paul Greengrass

Leslie Greif

Luca Guadagnino

Catherine Hardwicke

Alma Har’el

Albert Hughes

Allen Hughes

Alejandro Gonzalez Iñárritu

Barry Jenkins

Patty Jenkins

Rian Johnson

Miranda July

Nicole Kassell

Jon Landau

Francis Lawrence

Mimi Leder

Ang Lee

Rob Letterman

Shawn Levy

Richard Linklater

James Mangold

Sam Mendes

Adam McKay

Steve McQueen

Ted Melfi

Reed Morano

Christopher Nolan

David O. Russell

Todd Phillips

Guy Ritchie

Seth Rogen

Joachim Rønning

Michael R. Roskam

Martin Scorsese

M. Night Shyamalan

Zack Snyder

Steven Soderbergh

Joey Soloway

David E. Talbert

Betty Thomas

Emma Thomas

Liesl Tommy

Denis Villeneuve

Taika Waititi

James Wan

Lulu Wang

Chris Weitz

Paul Weitz

Michael G. Wilson

Edgar Wright

Joe Wright

Cathy Yan

David Yates

Cosa ne pensate della lettera firmata che Christopher Nolan, James Cameron e gli altri giganti di Hollywood hanno inviato al congresso americano? Ditecelo nei commenti!