Direttamente dal mondo diecco una nuova peculiare tazza ispirata al film Disney. Si tratta di una tazza che ripropone le fattezze di una classica ampolla per pozioni delle sorelle Sanderson.

L’oggetto è disponibile su BoxLunch.com. Trovate l’immagine del prodotto qua sotto:

Secondo quanto riportato da The Disinsider, sito solitamente ben informato per tutto quello che concerne il mondo Disney, giunge un interessante aggiornamento. Le trattative per riportare Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi nei panni di Winifred, Sarah e Mary Sanderson sarebbero cominciate. Il sito specifica che, al momento, non ha gli elementi necessari a confermare l’avvenuta firma sui contratti, ma ha appreso che si sarebbero già svolti dei meeting su Zoom.

Ricordiamo che attualmente la Disney sta lavorando a un sequel del lungometraggio che approderà prossimamente direttamente sulla piattaforma streaming Disney+.

Adam Shankman è impegnato anche nella pre-produzione del sequel di Come d’Incanto e deve essere ancora stabilito quale sarà il progetto che la Disney vorrà vedere ultimato prima.

Scritto da Mick Garris e Neil Cuthbert, su una storia di Garris e David Kirschner, Hocus Pocus venne diretto da Kenny Ortega: la pellicola non ebbe un successo straordinario in sala, ma divenne un vero e proprio cult in home video durante gli anni novanta. Nel cast anche Omri Katz, Thora Birch, Vinessa Shaw e Doug Jones.

Cosa ne pensate di questa nuova tazza ispirata a Hocus Pocus? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: ComicBook.com